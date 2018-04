Flavius Stoican consideră că meciul cu CFR Cluj a fost unul echilibrat, iar rezultatul este unul echitabil.

"Am avut o situaţie în prima zi de a marca, acea bară, apoi am primit gol din fază fixă. A fost până atunci un meci disputat, aprig. Nu a fost un meci spectaculos, dar ştiam că întâlnim o echipă foarte bună, echipa care se bate la titlu şi aşteptam să ne domine. Nu a fost aşa. Apoi, a venit acel penalty şi am reuşit să egalăm. Una peste alta, un meci echilibrat, cred eu că este un rezultat echitabil.

Ştiam că este o echipă care se bate foarte mult pe duelurile unu la unu. Ştiam că se bazează mult...

