CSM Poli Iaşi a rămas fără victorie în play-off după înfrângerea suferită în Copou, 0-2 cu Viitorul, şi antrenorul Flavius Stoican a rămas fără succces în faţa lui Gică Hagi. Antrenorul ieşenilor a fost fair-play la finalul partide şi a spus că echipa campioană a României a meritat să câştige. CSM Poli Iaşi are trei înfrângeri consecutive până acum în play-off.

"Cu siguranţă, se întâmplă în timpul jocului să ai şi situaţii pe care nu le fructifici. În schimb, per total, ca şi joc, Viitorul a fost mai bună. Noi, ca şi echipă, astăzi nu am prins o zi aşa cum ne aşteptam. Trebuie să ridicăm capul, să fim în...