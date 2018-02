Sambata, 10 Februarie, 23:05

Nicolae Dică, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre egalul cu CFR Cluj, 1-1, și despre gafa lui Andrei Vlad de la golul marcat de clujeni.

"În prima repriză am sufert la construcție. Am dominat jocul în a doua repriză, am avut ocazii de a egala. Nu mai contează dacă a fost sau n-a fost penalty. Important e că am egalat. Mă bucură am avut acea reacție în repriza secundă și că am revenit pe tabelă.

Din păcate, n-am reușit mai multe pe faza ofensivă. Se simte lipsa atacantului de careu. Florin Tănase a avut însă o... citeste mai mult