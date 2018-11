"A fost un gol incredibil, după o pasă foarte bună de la Bonucci, dar nu a fost suficient. Sunt mulţumit că am marcat primul meu gol în Liga Campionilor pentru Juventus. Rămânem într-o situaţie bună, în ciuda rezultatului. Suntem în fruntea grupei, nu e nevoie să tragem vreun semnal de alarmă. Echipa se descurcă bine şi în campionat, şi în Liga Campionilor şi vom continua să muncim din greu pentru a ajunge departe", a spus Ronaldo, care a trimis câteva săgeţi către fosta sa echipă. "Am dominat meciul timp de 90 de minute, am avut atâtea ocazii, puteam să-i de 3 sau 4 ori, dar ne-am relaxat si am fost pedepsiti.Manchester United nu a făcut... citeste mai mult

