CFR Cluj a obţinut o victorie categorică la Botoşani, scor 5-0, iar antrenorul campioanei, Toni Conceicao, a fost mulţumit de prestaţia jucătorilor săi şi l-a lăudat pe Gerge Ţucudean, cel care nu a făcut parte din lot din cauza unei suspendări.

"Cele trei puncte erau foarte importante pentru echipă. Botoşani are o echipă bună, are jucători buni. E foarte dificil să joci aici. Două zile pentru refacere nu e uşor. Jucătorii au avut un comportament bun şi o atitudine bună. Ăsta e drumul nostru. Nu mă aşteptam la acest scor. Eu am vorbit cu jucătorii să fim acţiuni intense. Jucătorii... citeste mai mult

