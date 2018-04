Reactia liderilor lumii dupa atacul SUA din Siria. Romania este solidara cu Donald Trump La ora 21:00 (USA), 04:00 ora Romaniei, Franta, SUA si Marea Britanie au bombardat Siria, in cateva puncte strategice unde se presupune ca se produc arme chimice. Actiunea de sambata dimineata reprezinta cea mai mare operatiune anti-Bashar al Assad efectuata vreodata, iar razboiul din Siria poate afecta intreaga planeta.

Franta, SUA si Marea Britanie au deschis focul bombardamentelor in Siria in dimineata zilei de sambata, la... citeste mai mult

azi, 18:22 in Social, Vizualizari: 40 , Sursa: Manager in