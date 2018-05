Luni, 07 Mai, 01:36

Jucătorii lui Real Madrid au fost acuzați de lipsă de fair-play pe finalul El Clasico, încheiat 2-2 (Detalii AICI), pentru că n-au dat mingea afară când Luis Suarez era căzut pe gazon, acuzând o accidentare.

"Fiecare are mama și tată. Nu suntem aici să educăm pe nimeni. Pentru asta există arbitrul. Eu am trei copii acasă, e suficient.

Voiam să mai dăm un gol și să câștigăm și, cunoscându-l pe Suarez, am spus să nu mai dăm balonul în aut degeaba. Nici nu l-am atins. Eu am fost acolo, la acel duel la minge, știam că nu i-am... citeste mai mult