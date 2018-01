Marian Godină a relatat pe pagina personală de Facebook cum a aflat cine este pedofilul:



"Printre zecile de mesaje pe care le-am primit de la oameni care au vrut să ajute la prinderea autorului, s-a aflat și cel cu varianta corectă. Persoana îmi dăduse profilul de Facebook al celui pe care îl bănuia și îmi spusese că autorul lucrează la Brigada Rutieră. Am zâmbit inițial, dar l-am luat totuși în serios când am verificat profilul și am văzut că semăna destul de bine.

Am trimis mesajul pentru a ajunge la anchetatori după 7 minute