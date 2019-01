Tenismenul Rafael Nadal a început să râdă fără oprire în timp ce se afla la conferința sa de presă de la Australian Open, când a observat că unul dintre jurnaliștii prezenți a adormit.

Jurnalistul este italianul Ubaldo Scanagatta, care are propriul lui site pe care scrie, UBITennis.

Atunci când acesta s-a trezit, Nadal a început să glumească, spunând că „Nu este o zi foarte interesantă!”.

„Știu că ți-ai închis ochii pentru a fi mult mai focusat pe ceea ce ziceam”, a mai spus tenismenul.



