Reacția deputatului PNL care l-ar fi dat la telefon pe Iohannis lui Florin Iordache: Este eventual o temere a unor

Deputatul PNL Nicolae Neagu a negat miercuri că i l-ar fi dat la telefon pe Klaus Iohannis vicepreşedintelui Camerei Florin Iordache, aşa cum a susţinut deputatul social-democrat Lia Olguţa Vasilescu.

"Nu am discutat cu preşedintele Klaus Iohannis de la o întâlnire pe care am avut-o cu dânsul cred că în urmă cu vreo trei săptămâni. (...) Alte discuţii cu dl preşedinte nu am avut nici în fapt, nici pe telefon. Nu am telefonul domniei sale, nu am discutat cu domnia sa, nu am fost sunat de domnia sa, de absolut nimeni de la... citeste mai mult