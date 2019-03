Românca este prima sportivă din lume care primeşte acest titlu de patru ori.

"Sunt foarte fericită. Le multumesc oamenilor ca sunt alaturi de mine si ca m-au votat. Acest lucru conteaza foarte mult pentru mine, mai ales ca sunt intr-o perioada de recuperare dupa accidentare. Am toate motivele sa trag si mai tare si sa revin mai puternica. Sunt foarte fericita, vreau sa le multumesc tuturor fanilor mei si iubitorilor de handbal ca mi-au oferit o motivatie in plus", a spus Neagu pentru site-ul oficial al celor de la CSM Bucuresti.

Neagu este în acest moment accidentată şi va...

