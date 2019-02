„Comisia a aflat prin intermediul presei că autoritţile române au început o cercetare penală împotriva unor oficiali ai Comisiei, pentru că şi-au făcut datoria“, precizează purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas. De asemenea, oficialul european subliniază că liderii de la Bruxelles sunt sub jurisdicţia Curţii de Justiţie a UE, nu a intsanţelor naţionale. „Desigur, nu comentăm, dar am dori să le reamintim autorităţilor române că toţi oficialii Comisiei Europene sunt sub jurisdciţia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, autorităţile naţionale nu au nicio jusdicţie în... citeste mai mult

acum 40 min. in Politica, Vizualizari: 16 , Sursa: Adevarul in