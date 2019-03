Bianca Andreescu (locul 60 WTA), tânăra de 18 ani din Canada, dar de origine română, va disputa finala de la Indian Wells cu Angelique Kerber, actual număr opt în clasamentul mondial. Duelul va avea loc duminică seara, de la ora 21:00 (ora României).

Până să ajungă în ultimul act al competiţiei, Bianca a învins-o, vineri, cu 6-3, 3-6, 6-4, pe Elina Svitolina, locul 6 WTA. Sportiva canadiană ce are părinţi români a declarat după meci: "Chiar tremur toată în momentul de faţă! Este incredibil, sincer vă spun că am rămas fără cuvinte. Nu am... citeste mai mult

acum 57 min. in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: Pro Sport in