Sambata, 19 Mai, 11:10

Flavius Stoican declara zilele trecute că și-l dorește în atac pe camerunezul Anatole Abang, însă după apariția acuzațiilor de furt asupra jucătorului de la Astra tehnicianul de la Poli Iași pare să se fi răzgândit.

"Am văzut şi eu ce s-a scris prin presă. Aici nu avea ce să facă. Poate un spray, un parfum. Vedeţi, de asta este nevoie de timp, pentru a crea o familie.

Dacă vezi doar calităţile şi nu eşti atent şi la caracter, ai de suferit. Calităţi am văzut, dar acum după ce am auzit... Sper să nu fie adevărat, pentru că ar fi un caz rar, un caz unic probabil", a declarat Flavius Stoican.

Anatole Abang (21 de ani) e acuzat de colegii săi de la... citeste mai mult