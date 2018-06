Amabsadorul României în Franţa, Luca Niculescu, a afirmat vineri că francezii au susţinut-o pe Simona Halep la Roland Garros şi că nu ar trebuie să lăsăm o caricatura realizată publicaţiei Charlie Hebdo să umbrească bucuria victoriei jucăroarei de tenis.

"Am fost la finala de la Roland Garros şi am văzut atmosfera de acolo : mulţi francezi care strigau «Allez, Simona» alături de noi, românii, care o susţineam cu "Hai Simona!" De la câştigarea turneului, am primit zeci de mesaje de la cele mai înalte oficialităţi franceze (mai mulţi consilieri ai... citeste mai mult

