„Suntem foarte preocupaţi de informaţia îngrijorătoare că Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar, i s-a interzis să călătorească în afara României şi să vorbească cu presa. Aceste acţiuni încalcă principiile democratice şi par să aibă forma unei hărţuiri judiciare", a transmis ambasada SUA la Bucureşti, la solicitarea Mediafax. Reacţia ambasadei vine în contextul în care Laura Codruţa Kovesi a fost plasată de Secţia pentru Investigaţia Infracţiunilor din Justiţie sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzată de luare de mită, abuz în serviciu (5 fapte) şi mărturie mincinoasă. Fosta şefă DNA are mai multe interdicţii printre care şi aceea de a părăsi...

