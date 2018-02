După o evoluție impresionantă pe scene prestigioase din întreaga lume, violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica revin în România pentru a susține un recital extraordinar la Sala Radio miercuri, 14 februarie, de la ora 19.00.

Răzvan Stoica a câștigat în 2013 premiul New Talent la Bratislava, cea mai importantă competiție dedicată tinerilor muzicieni, fiind primul muzician român cu o asemenea performanță în istoria acestui concurs inițiat de Sir Yehudi Menuhin. Are în palmares peste 30 de premii naționale și internaționale, iar din 2009 cântă pe vioara Stradivarius ex – Ernst din 1729, câștigată în urma concursului... citeste mai mult

