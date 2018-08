Razvan Selariu pregateste gimnastii din Qatar in Romania

„Am venit să ne pregătim pentru două săptămâni alături de naționala României, după care ne întoarcem în Qatar, unde vom mai sta trei zile, după care vom pleca la Jocurile Asiatice. Este un concurs foarte important pentru noi, unde vrem să prindem o finală, chiar două. Am venit aici cu doi sportivi, care au șanse reale la aceste finale. În România suntem de nouă zile și vom mai sta până la finalul săptămânii. În aceste nouă zile am ajuns și în faimosul Banat de Munte, că să-mi revăd părinții, după care am revenit la București. O săptămână am petrecut alături de prima echipă a României, dar ei... citeste mai mult