Fostul fundaş stânga, acum în vârstă de 37 de ani, a declarat că îi este tot mai greu să îşi găsească motivaţia.

„Cred că e cazul să pun punct! V-am mai spus cred și ultima dată când am fost aici că îmi e foarte greu să-mi găsesc motivația și cred că e mai bine așa. Sunt într-un moment în care cred că trebuie să mă retrag”, a explicat Răzvan decizia grea pe care a luat-o. El a povestit şi cum a aflat că va juca primul dintre cele 113 meciuri la naţionala României. „Nu mă așteptam să joc și să debutez într-un astfel de meci. Țin minte că atunci am crezut că am fost chemat să fiu introdus în atmosferă. La masa de prânz din ziua meciului m-a chemat nea Puiu... citeste mai mult

azi, 15:16 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Azi in