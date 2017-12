Preşedintele FRL, Răzvan Pîrcălabu, a declarat pentru AGERPRES că 2017 a fost un an bogat în medalii pentru luptele româneşti, chiar dacă la începutul acestuia nu a fixat obiective, deoarece era primul din noul ciclu olimpic.

"Chiar dacă a fost un început de ciclu olimpic, în care noi trebuie să ne facem o imagine în ansamblu pentru ce va urma, 2017 a fost un an excelent. Chiar nu am pus obiective la începutul anului, la niciunul dintre cele trei stiluri. Am luat o primă medalie la o ediţie a Campionatelor Mondiale de senori la lupte feminin prin argintul Alinei Vuc. Am avut o primă clasare pe podium şi la Cupa Europei... citeste mai mult

