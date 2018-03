Evoluţiile extraordinare pe care le are la Standard Liege i-ar putea aduce lui Răzvan Marin un transfer de răsunet, la doar 21 de ani, mijlocaşul central intrând în atenţia italienilor de la AS Roma.

Conform ziare.com, Piotr Chiodi, agentul mijlocaşului şi un om care se bucură de o imagine excelentă în fotbalul italian, a avut, de curând, o întâlnire cu Eusebio di Francescu, antrenorul romanilor, subiectul fiind o posibilă trecere a lui Răzvan Marin în capitala Italiei. Iar întrevederea celor doi nu a venit întâmplător, ci după o perioadă în care AS Roma şi-a trimis scouterii la meciurile lui Standard pentru a-l urmări pe... citeste mai mult

