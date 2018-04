Viitorul lui Răzvan Marin sună din ce în ce mai bine. După sezonul peste aşteptări pe care l-a făcut în Belgia, la Standard Liege, românul a intrat sub radarul lui AS Roma şi a lui Internazionale Milano, care l-ar dori în perioada de transferuri din vară, dar belgienii vor ţine la preţ mai mult ca sigur. Cota mijlocaşului român tocmai a crescut, acesta fiind cotat în momentul de faţă la 4 milioane de euro.

