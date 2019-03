PAOK continuă să defileze în campionatul Greciei şi este din ce în ce mai aproape de a cuceri primul titlu după 34 de ani.

Echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus în ultima etapă chiar în derby-ul cu Panathinaikos, cu 2-0. „Fiecare meci e important şi fiecare victorie ne aduce 3 puncte. În această perioadă, fiecare victorie e extrem de importantă. Mai avem 7 meciuri de jucat. Am obţinut o victorie importantă prin stabilitate, echilibru şi un joc solid. Am jucat foarte bine. Nu a fost uşor, dar am reuşit şi asta este cel mai important”, a declarat Răzvan Lucescu după meci.

În ciuda acestui succes, tehnicianul rămâne cu... citeste mai mult

