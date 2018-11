Dupa patru partide disputate, Romania are cinci puncte in grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2018, gazduit de Rusia. Tricolorii au pierdut meciul amical cu Rusia (0-1), iar la sosirea in tara Razvan Burleanu si-a aratat inca o data...

Hot News, 16 Noiembrie 2016