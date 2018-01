Luni, 15 Ianuarie, 20:03

Răzvan Burleanu și-a anunțat candidatura la șefia FRF printr-un mesaj postat pe site-ul oficial. Și-a anunțat cele 7 motive pentru care are de gând să candideze pentru încă un mandat.

"Candidez la președinția FRF pentru că, în urmă cu patru ani, membrii FRF m-au ales ca împreună să producem o schimbare fundamentală în fotbalul românesc.

Candidez pentru că m-am ținut de cuvânt și am eliminat din Casa Fotbalului șpăgile, “atențiile”, favoritismele, găștile și risipa.

Candidez pentru că am făcut din respect, din încredere și din integritate,

