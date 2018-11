Răzvan Burleanu (34 de ani) l-a asigurat, duminică, pe Cosmin Contra că nu are postul de selecţioner pus în pericol de Gică Hagi.

"Guriţă" e la un meci distanţă de terminarea anului 2018 fără înfrângere pe banca primei reprezentative a României, iar rezultatele sunt considerate bune de Răzvan Burleanu, căruia nu-i trece prin cap să-l la cârma naţionalei pe Gică Hagi, considerat artizanul performanţei de la Under 21: "În niciun caz nu am discutat cu Hagi şi cred că am încercat să vă obişnuiesc în aceşti patru ani, chiar dacă e o chestiune atipică pentru fotbalul românesc, că atât timp... citeste mai mult