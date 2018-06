„Eu ştiu ce am vorbit vineri seară. Am spus şi spun şi am spus că trebuie să grăbească procedurile. O să facm o sesiune extraordinară. O să cer az Comisiei (n.r- pentru legile Justiţiei) eu şi domnul Tăriceanu să închidă Codul penal, să meargă la vot“. a declarat Liviu Dragnea, care nu a mai pomenit nimic de varianta ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Codului Penal.

acum 50 min. in Politica, Vizualizari: 29 , Sursa: Adevarul in