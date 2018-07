"Urmare a discuţiilor avute cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, cu preşedintele PNL Alba, Mircea Hava şi cu alţi colegi, am luat decizia de a reveni asupra demisiei anunţată din calitatea de vicepreşedinte al partidului", a anunţat Florin Roman printr-o postare pe contul său de Facebook.

El a spus că nu este genul de om care "să renunţe la greu" şi le mulţumeşte colegilor care au fost alături de el.

"Nu am fost niciodată genul de om care să renunţe la greu. Iar partidul are nevoie acum de fiecare liberal dispus sa lupte cu PSD. Aşadar, voi continua munca aşa cum v-am obişnuit, in slujba PNL. Mulţumesc tuturor celor au fost alături de mine in aceasta... citeste mai mult

