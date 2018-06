Razer are sediu şi în San Diego, California, unde Min-Liang Tan are domiciliul. Celălalt fondator şi preşedintele firmei e Robert Krakoff, care pe lângă Razer are şi o afacere cu suplimente pentru sportivi, MIndFX Science Inc. Să revenim la caşti,...

Adevarul, 31 Martie 2018