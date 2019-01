Razer, cel mai popular brand de lifestyle pentru gameri la nivel mondial, a anunțat un nou concept de monitor de gaming cu diagonala de 27 inci, Razer Raptor. Noul monitor a fost dezvăluit în cadrul CES 2019 sub forma unui model aflat încă în primele stadii de proiectare, modelele finale urmând să intre în producție până la finalul anului.

Co-fondatorul și CEO-ul Razer, Min-Liang Tan a declarat: "Razer a colaborat cu mai mulți parteneri în trecut pentru a oferi experiența Razer și sub forma de monitoare, dar niciodată nu am reușit să ne ridicăm la...

