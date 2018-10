FCSB s-a impus în faţa celor de la Voluntari, însă ilfovenii au marcat un gol pe finalul meciului. Fostul jucător al roş-albaştrilor, Alexandru Tudorie, a înscris pentru echipa oaspete şi a stabilit scorul final, 2-1.

"Atât s-a putut. Ne pare rău că nu am reuşit măcar un rezultat de egalitate.

Suporterii mă înjurat şi când eram la FCSB, mă înjură şi acum, au uitat că am fost jucătorul echipei. Am vrut să le răspund şi eu cumva", a declarat Tudorie, la microfonul DigiSport.

Întrebat de următorul meci din Liga I Betano, cu Dinamo, atacantul lui FC Voluntari a precizat că gruparea de pe Ştefan cel Mare nu îl sperie: "Dinamo...