Reamintim, Dan Petrescu şi Mihai Stoica au lucrat împreună la Unirea Urziceni, în urmă cu 10 ani.

"E directorul sportiv de la Steaua care spune ca înjur jucătorii. Îi transmit ca poate i-am injurat, dar eu nu am dat în niciun jucător aşa cum a făcut el când a lovit un spectator. Jucătorii pe care eu poate i-am înjurat au ajuns la naţionala României.

Eu sunt stelist, am fost în galerie, am fost în echipă, am fost căpitan, am jucat în Champions League. Am vorbit mereu la superlativ de Steaua, sunt fanul lor în... citeste mai mult

