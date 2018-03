Război total între Liviu Dragnea si Guvernatorul BNR. Liviu Dragnea a dezvăluit că a comunicat cu Mugur Isarescu prin scrisori. Intrebat de ce nimeni de la PSD nu a mers la Comisia economică , acolo unde a fost audiat guvernatorul, seful PSD a spus că probabil social democratii nu au avut incredere in Isarescu.



„ Am vorbit ieri cu guvernatorul BNR. M-a sunat şi mi-a spus că mi-a trimis răspuns la scrisoare. O să o studiez azi sau mâine, pentru că nu am avut timp şi apoi voi face public şi ce i-am transmis eu, în detaliu. Politica monetară trebuie realizată în urma unui dialog constant cu Parlamentul şi Guvernul. Noi suntem dispuşi să... citeste mai mult