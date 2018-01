Radu Drăguşin e curtat de cluburi ca PSG şi Juventus Torino şi transferul căpitanului naţionalei României Under 16 a născut un conflict de proporţii între impresari. Soţia fostului antrenor al FCSB, Laurenţiu Reghecampf, spune că ea a tratata mutarea fundaşului de 16 ani, dar Florin Manea, cel care e acreditat de părinţii jucătorului să parafaze contractul, a explicat că aceasta nu are de fapt nicio implicare.

"Doamna (n.red. soţia lui Laurenţiu Reghecampf) lucrează la un pulover, vă spun eu. Nu are nicio legătură cu jucătorul şi nici cu Juventus... citeste mai mult

acum 21 min. in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Pro Sport in