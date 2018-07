FCSB are probleme mari în Liga 1, unde nu reuşeşte să câştige campionatul. În acest sens, oficialii echipei sunt în căutare de atacanţi cu cifre, care să repare sincopele de pe fază ofensivă. Potrivit lui Gigi Becali, vicecampioana se află în discuţii cu Raul Rusescu.

FCSB investeşte an de an în transferuri, dar, la sfârşitul campionatului, tot pe locul secund termină. Pentru ca această situaţie să nu se mai repete şi în sezonul viitor, oficialii FCSB sunt dispuşi să-i ofere 20.000 de euro pe... citeste mai mult