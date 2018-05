Ratele la credite devin tot mai scumpe

Evolutia raportului euro/leu a fost una calma, media stagnand in jurul pragului de 4,66 lei, in conditiile in care piata valutara nu a fost impresionata de schimburile de „amabilitati" dintre presedintele Iohannis si PSD.

Investitorii se pregatesc pentru noile majorari ale dobanzii de politica monetara a BNR, analistii anticipand un salt al acesteia la 3 – 3,5% pana la sfarsitul acestui an, parte a efortului de stopare a cresterii inflatiei.

Aprilie s-a incheiat cu o medie a euro de 4,6589 lei. Dupa o crestere la 4,6630 in prima sedinta din mai, perioada s-a incheiat la 4,6569 lei, cand tranzactiile s-au realizat intre 4,653 si 4,666 lei, cu inchiderea in jurul valorii de 4,658... citeste mai mult

