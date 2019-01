Rata somajului scade in continuare la nivelul judetului Calarasi

La sfarsitul lunii decembrie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi erau inregistrati 3.799 someri (din care 1.741 femei), rata somajului fiind de 4,17%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 4,23%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o scadere cu 0,06 pp.

