Rata somajului in judetul Vaslui, la 31 martie 2018, era de 9,13%, mai micã cu 1,76 puncte procentuale (pp) fatã de luna martie a anului trecut, cand a fost de 10,89%, si in scãdere cu 0,31 pp fatã de cea din luna anterioarã, cand a fost de 9,44%. Numãrul de someri aflati in evidentã la sfarsitul lunii martie 2018 – 12.777 persoane – este mai mic cu 3.206 fatã de luna martie 2017, cand se inregistrau 15.983 someri, si in scãdere cu 423 persoane fatã de luna februarie 2018 (13.200 persoane), urmare a fluxului de intrãri si iesiri inregistrate. Din totalul somerilor inregistrati la... citeste mai mult