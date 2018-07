Rata somajului in UE atinge minimul ultimilor 10 ani. Ce se intampla in Romania La nivelul intregii Uniuni Europene, rata somajului a atins minimul ultimilor 10 ani, situandu-se la valoarea de 7,0%. In zona euro, somajul este ceva mai ridicat, de 8,4%.

Rata somajului in Europa, atat la nivel general, cat si in cadrul zonei euro inregistreaza scaderi semnificative, atingand valori la fel de reduse ca in anul 2008, inainte de declansarea crizei economice mondiale, care a destabilizat economia globala.

Dintre tarine Uniunii,... citeste mai mult

