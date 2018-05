Rata somajului in SUA atinge minimul ultimilor 17 ani Vesti bune pentru Pentagon. Cifrele arata ca economia americanilor este in floare. Rata somajului a atins 3,9%, fiind cea mai mica valoare din ultimii 17 ani.

Rata somajului Statelor Unite ale Americii a scazut luna trecuta la 3,9%, o performanta neegalata in ultimii 17 ani. Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca in SUA s-au creat 164.000 de noi locuri de munca. Acest numar a depasit asteptarile specialistilor, in conditiile in care analistii se asteptau la 190.000.

Desi previziunile analistilor economici erau sumbre, SUA au surprins, avand in acest moment cel mai mic numar de someri, din decembrie 2000, pana in... citeste mai mult