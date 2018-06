Rata somajului inregistrata in Salaj la finalul lunii februarie 2012 a fost de 6,37 la suta, cu 0,09 procente mai mica decat in luna precedenta si cu 1,53 la suta mai mica decat cea existenta in luna februarie a anului trecut. La aceasta data, numarul...

Magazin Salajean, 6 Martie 2012