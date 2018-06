Rata inflatiei atinge un nou maxim al ultimilor cinci ani: 5,4% Luna trecuta, rata anuala a inflatiei a urcat la 5,41%, de la 5,2% in aprilie, ca urmare a scumpirii marfurilor alimentare cu 3,93%, a celor nealimentare cu 7,75% si a serviciilor cu 2,72%.

O rata mai mare a inflatiei anuale a fost in februarie 2013: 5,65%. Potrivit Institutului National de Statistica, rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) a fost de 4,6%, in mai 2018.

Citeste si: Titluri de stat pentru populatie cu dobanda de 4,5% pe an!

Rata medie a inflatiei in ultimele 12 luni (iunie 2017 - mai 2018) fata de precedentele 12 luni (iunie 2016 - mai 2017),... citeste mai mult