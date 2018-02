Analistii ING Bank se asteapta ca dezinflatia sa continue in prima parte a acestui an, existand posibilitatea ca rata inflatiei sa ajunga in apropierea valorii de 1,5% pe parcursul trimestrului doi din 2012. Inflatia anuala a coborat in 2011 la 3,14%,...

Daily business, 11 Ianuarie 2012