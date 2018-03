Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca a crescut cu 0,1 puncte in primul trimestru fata de octombrie-decembrie 2011, la 58%, iar rata somajului s-a plasat la 7,6%, de la 7,7% in trimestrul anterior, potrivit datelor anuntate de INS si citate...

Wall-street, 27 Iunie 2012