Dacia Unirea Braila se afla la cel mai bun debut de sezon dupa revenirea in Liga a II-a. Echipa braileana are un debut chiar mai bun ca cel de anul trecut, cand a terminat pe locul al 3 lea. Dacia are dupa 6 etape 13 puncte, la fel ca si anul trecut,...

Info Braila, 15 Septembrie 2016