Răzvan Raţ are aproape 37 de ani şi acum e liber de contract, el despărindu-se de ieri de spaniolii de la Rayo Vallecano, echipă din liga a doua.

Fostul căpitan al naţionalei a bifat 36 de meciuri pentru Rayo, formaţie unde a evoluat în două rânduri, prima dată în 2014.

"Este adevărat că am plecat de acolo şi în următoarea perioadă de timp voi vedea ce am de făcut. Iau în calcul să dau curs uneia dintre variantele pe care le am, la fel de bine cum mă gândesc şi la varianta de a renunţa", a spus el la Digi Sport.

Raţ a adunat 20 de trofee în carieră: o Cupă UEFA, 7 campionate ale Ucrainei, 5 Cupe ale Ucrainei,... citeste mai mult