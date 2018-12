• Medicul a acceptat sa-l ierte pe boxerul care l-a batut in fata Universitatii “Al. I. Cuza”, in plina strada, dupa ce i-a pus doua conditii inedite: sa doneze suma de doua mii de euro catre doua cazuri sociale si sa nu mai loveasca alte persoane • Batausul a acceptat conditiile doctorului de la IRO, a spus ca regreta tot ce s-a intamplat si a oferit cate 1.000 euro pentru doua tinere aflate in dificultate • Ieri, doctorul a mers in fata judecatorilor si a sustinut ca l-a iertat pe agresorul sau, desi a suferit foarte... citeste mai mult

