Khabib Nurmagomedov a anunţat că va părăsi circuitul UFC, dacă oamenii din staff-ul său vor fi pedepsiţi ca urmare a celor întâmplate la gala în care l-a învins pe McGregor, informează The Independent.

"De ce trebuie pedepsită echipa mea când ambele tabere s-au luptat? Dacă spuneţi că eu am început, nu sunt de acord, eu am încheiat ceea ce s-a început. În orice caz, pedepsiţi-mă pe mine, Zubaira Tukhugov nu a avut nimic de-a face cu asta. Dacă voi credeţi că voi rămâne tăcut, vă înşelaţi. I-aţi anulat meciul lui Zubaira şi acum vreţi să renunţaţi la el pentru că l-a lovit pe Conor.

Nu uitaţi că a fost Conor cel care l-a lovit pe fratele meu primul, uitaţi-vă la... citeste mai mult

