Salariul minim pe economie va crește, de la 1 ianuarie 2019, la 2.080 de lei pentru cei cu studii superioare care profesează de cel puțin un an în domeniu, însă persoanele care au vechime de peste 15 ani nu vor mai primi bani în plus.

Legea salarizării unitare, ce prevedea creșterea diferențiată a salariului minim pe economie de la 1 ianuarie, a fost modificată, iar persoanele cu vechime nu vor mai primi bani în plus.

„A fost eliminată prevederea care propune creşterea salariului minim pe economie la 2.350 lei pentru angajaţii care au peste 15 ani vechime, această valoare fiind acceptată doar pentru angajaţii cu peste 1 an vechime în domeniul în care s-au... citeste mai mult

