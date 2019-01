Premierul britanic Theresa May le-a spus parlamentarilor conservatori în cadrul unei întâlniri de luni că intenţionează să supună la vot în parlament acordul ei de Brexit pe 13 februarie, relatează Sky News.

Acordul negociat de Theresa May cu liderii UE a fost respins cu o majoritate largă la jumătatea acestei luni de parlamentul britanic.

Ea a spus că a vrea să obţină concesii legate de frontiera cu Irlanda de Nord pentru a obţine sprijinul parlamentarilor pro-Brexit din partidul său şi din mica formaţiune nord-irlandeză care îi susţine guvernul.

Premierul britanic Theresa May le-a cerut deputaţilor... citeste mai mult

acum 32 min. in Externe, Vizualizari: 15 , Sursa: Antena 3 in